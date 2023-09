Έπειτα από επτά διαδοχικές νίκες η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Τζέσικα Πεγκούλα με 6-2, 6-3 και έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Έπειτα από επτά διαδοχικές νίκες στο tour η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Τζέσικα Πεγκούλα με 6-2, 6-3 και έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Η 28χρονη Ελληνίδα μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Γουαδαλαχάρα, είχε τη δυνατότητα να προκριθεί σε ένα δεύτερο διαδοχικό τελικό, όμως δεν τα κατάφερε απέναντι στην Πεγκούλα.

Η Μαρία Σάκκαρη φάνηκε χωρίς φρεσκάδα στο παιχνίδι της, υπέπεσε σε πολλά λάθη, ακόμα και το 2-0 στο β΄ σετ η Πεγκούλα το μετέτρεψε σε 4-2, και έχοντας πιο σταθερή απόδοση πέρασε στον τελικό.

Εκεί θα συναντήσει την Κυριακή (1/10, 06:00) τη Βερόνικα Κουντερμέτοβα, που νίκησε την Αναστασία Παβλιουτσένκοβα με 7-6(6), 6-7(2), 6-3.

Κακή εκκίνηση για Σάκκαρη

Το εναρκτήριο game πήγε στο 40-40, όμως η Σάκκαρη διατήρησε το σερβίς της (1-0). Παρόμοια εικόνα και στο 2ο game, καθώς μετά το 40-40 η Πεγκούλα βρήκε τους δύο πόντους για το 1-1.

Με λάθη από τη Σάκκαρη η Πεγκούλα προηγήθηκε 15-40 και στη 2η ευκαιρία, με διαγώνιο μπάκχαντ πέτυχε το break για το 2-1 και διατηρώντας το σερβίς της έκανε το 3-1.

Όπως και στο 3ο game η Πεγκούλα προηγήθηκε με 15-40 και μετά το λάθος με διαγώνιο φόρχαντ της Σάκκαρη, έφθασε σε νέο break για το 4-1.

Η Σάκκαρη βρήκε τις πρώτες ευκαιρίες για break στο 6ο game, δύο στο 15-40 και άλλη μια στο αβαντάζ, όμως συνέχισε τα άστοχα χτυπήματα η Πεγκούλα βγήκε από τη δύσκολη θέση (5-1).

Στο 7ο game η Πεγκούλα έφθασε σε set point (30-40), η Σάκκαρη το έσβησε με άσο και μετά το 2ο αβαντάζ πήρε το game (5-2).

Στο 8ο game έγινε μάχη, με τη Σάκκαρη να χάνει πέντε break points, να σώζει άλλα τρία set points και την Πεγκούλα στο 5ο με σμας να κατακτά το σετ με 6-2.

