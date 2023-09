Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Πεκίνο

Από τον δεύτερο γύρο θα ξεκινήσει η Μαρία Σάκκαρη και στο Πεκίνο, όπου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση στο WTA Finals, έχοντας στην ίδια πλευρά τις Γκοφ, Σβιόντεκ, Βοντρούσοβα και Κασάτκινα.

Η πρόκριση της Μαρίας Σάκκαρη στα ημιτελικά του τουρνουά στο Τόκιο, έφερε κέρδη και για το… επόμενο, στο Πεκίνο.

Η Ελληνίδα τενίστρια μαζί με τις άλλες τρεις αυριανές ημιφιναλίστ, πήραν το performance bye, όπως και στο Τόκιο κι έτσι θα ξεκινήσει στο 1000αρι τουρνουά του Πεκίνου από τον δεύτερο γύρο.

Εκεί, η κλήρωση της έφερε πιθανές αντιπάλους την νεαρή ταλαντούχα Λίντα Φρουχβίρτοβα, η οποία θεωρούν οι ειδικοί πως τα επόμενα χρόνια θα είναι από τις κορυφαίες τενίστριες στον κοσμο και την γνώριμη στην Μαρία, Αράντσα Ρους.

Στον δεύτερο γύρο αρχίζουν τα δύσκολα όπου πιθανή αντίπαλος είναι η Ντάρια Κασάτκινα (ή η μία εκ των Ζβονάρεβα και Βανγκ), ενώ στα προημιτελικά πιθανές αντίπαλες είναι οι Γκοφ, Αλεξάντροβα και Κουντερμέτοβα.

Αν ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο, στα ημιτελικά θα βρει μία εκ των Σβιόντεκ, Αζαρένκα, Γκαρσία ή Βοντρούσοβα.

Στο πάνω μέρος του ταμπλο υπάρχει η Σαμπαλένκα, μαζί με τις Χαντάντ Μάια, Ριμπάκινα, Πεγκούλα, Οσταπένκο, Ζαμπέρ και Κβίτοβα.

Main draw at China Open, the last WTA 1000 tournament of the season.



Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff and Jessica Pegula are the top seeds.



The byes go to the four Tokyo semifinalists as performance byes: Pegula, Sakkari, Kudermetova, Pavlyuchenkova. pic.twitter.com/slShXhHI6v