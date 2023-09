Η Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα απέκλεισε με 6-0, 6-1 την Ντάρια Κασάτκινα στα προημιτελικά του τουρνουά του Τόκιο και περιμένει να μάθει αντίπαλο για τα ημιτελικά.

Στον έβδομο ημιτελικό της χρονιάς θα αγωνιστεί η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του τένις, Τζέσικα Πεγκούλα, αυτή τη φορά στο 500άρι τουρνουά του Τόκιο.

Το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης αναμετρήθηκε με την Ντάρια Κασάτκινα στα προημιτελικά του τουρνουά και έχοντας το πάνω χέρι στον αγώνα, επέβαλε τον δικό της ρυθμό και με ευκολία έκανε το 6-0 στο πρώτο σετ και 6-1 στο δεύτερο, για να επικρατήσει και να προκριθεί στον επόμενο γύρο.

7th Semifinal of the Year 💫@JPegula eases past Kasatkina in Tokyo to secure a spot in the final 4!#TorayPPO pic.twitter.com/rbybBg9K8h