Η Κουντερμέτοβα απέκλεισε την Σβιόντεκ

Μεγάλη έκπληξη στο Τόκιο καθώς η Βερόνικα Κουντερμέτοβα άφησε εκτός ημιτελικών την Ιγκα Σβιόντεκ, επικρατώντας με 2-1 σετ.

Η Ρωσίδα τενίστρια σε 4 παιχνίδια στο παρελθόν κόντρα στην Σβιόντεκ, όχι μόνο δεν είχε πάρει σετ, αλλά το καλύτερο της αποτέλεσμα, ήταν στο 6-3, 6-3.

Συνολικά είχε πάρει 10 games σε 8 σετ (6-3 6-3 το πρώτο, 6-1 6-0 το δεύτερο, 6-0 6-1 το τρίτο και 6-1 6-1 το τέταρτο ματς), αλλά σήμερα έκανε την έκπληξη και πέταξε εκτός 4αδας το Νο2 του κόσμου.

