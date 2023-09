Σάκκαρη: «Εμεινε ένα ακόμη… »

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη μετά το τέλος του αγώνα με την Γκαρσία

Δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά της η Μαρία Σάκκαρη, στις δηλώσεις της στο court μετά τον θρίαμβό της επί της Γκαρσία.

Η Ελληνίδα τενίστρια έχει πάει με άλλο…. mindset στην Γουαδαλαχάρα και σε αυτό στάθηκε στα πρώτα της λόγια.

«Είπα απότην πρώτη μέρα ότι νιώθω ότι εδώ είναι το τουρνουά μου. Είχα δύσκολα εμπόδια να ξεπεράσω αυτό το διάστημα, μην πάω στο τι έγινε στο US Open…Είμαι στον τελικό και δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο», είπε αρχικά.

«Το τελευταίο ματς που είχα παίξει με την Καρολίν ήταν από τα πιο δύσκολα της καριέρας μου. Σήμερα είπα πως θα παίξω με χαμόγελο, να χαρώ το παιχνίδι. Νιώθω συναισθήματα που δεν έχω νιώσει για καιρό και σκεφτόμουν πως αν δε συμβεί αυτό εδώ, τότε που θα συμβεί; Το έκανα και πλέον έχουμε άλλο ένα παιχνίδι. Θέλω να πάω να το χαρώ και να διεκδικήσω τη νίκη» είπε ακόμη.

Η Σάκκαρη αποθέωσε ξανά το κοινό στην Γουαδαλαχάρα, λέγοντας πως δεν αποκαλεί το μέρος «δεύτερο σπίτι» της τυχαία...

Maria Sakkari gives a beautiful speech to the fans in Guadalajara:



“It never gets old. This support is something else. I call this city my 2nd home for a reason. I feel like I have family people. I’m so lucky to be surrounded by these amazing people” pic.twitter.com/UEwvHRLEVO