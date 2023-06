Η Σβιόντεκ με πυρετό και τροφική δηλητηρίαση, αποσύρθηκε από τον ημιτελικό στο Μπαντ Χόμπουργκ

Η Ιγκα Σβιόντεκ έπεσε θύμα τροφικής δηλητηρίασης και δεν θα αγωνιστεί στον σημερινό ημιτελικό στην Γερμανία.

Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της στο Wimbledon, η Ιγκα Σβιόντεκ υπέστη τροφική δηλητηρίαση.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης δεν θα αγωνιστεί σήμερα στον ημιτελικό του Μπαντ Χόμπουργκ κόντρα στην Μπρονζέτι, αφού χθες το βράδυ υπέστη δηλητηρίαση και ανέβασε πυρετό.

«Λυπάμαι που αναγκάζομαι να αποσυρθώ από το σημερινό παιχνίδι. Είχα μία κουραστική νύχτα με πυρετό και πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Δεν μπορώ να παίξω σήμερα, πρέπει να προστατέψω τον εαυτό μου. Ελπίζω να γίνω σύντομα καλά» ανέφερε η Πολωνή στα σόσιαλ.

I'm so sorry but I have to pull out of my match today. I had a restless night because of some fever and possible food poisoning. I'm not able to perform today and I need to take care of myself. I hope I'll be fine soon. Your support in Bad Homburg was amazing, thank you. pic.twitter.com/pAuN8Ug4u7