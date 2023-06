Σάκκαρη: «Στους κρίσιμους πόντους έπαιξα σε καλό επίπεδο»

Χαρούμενη για την επιστροφή της στις νίκες η Μαρία Σάκκαρη, στάθηκε στις συνθήκες του ματς και στα break points.

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε την άτυπη ρεβάνς από την Αλιζέ Κορνέ και συνεχίζει στο Βερολίνο.

Στο τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στις συνθήκες του αγώνα, αλλά και στην αντίδρασή της στους κρίσιμους πόντους του ματς.

«Προφανώς ήταν δύσκολο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι από τη μεριά μου, οπότε αυτή την εβδομάδα προσπάθησα να κάνω διαφορετικά πράγματα. Πήγε καλά, είχα απέναντί μου μια πολύ δύσκολη αντίπαλο, επιστρέφει πολλές μπάλες. Οι συνθήκες ήταν διαφορετικές σήμερα, είχε αρκετή υγρασία, η αναπήδηση της μπάλας ήταν χαμηλή. Ήταν η πρώτη μου φορά φέτος στο Center Court, τα πήγα αρκετά καλά και θέλω να συνεχίσω έτσι» είπε αρχικά η Σάκκαρη που έσωσε τα 13 από τα 15 break points της αντιπάλου της.

«Με βοήθησε ότι ήμουν μπροστά με διπλό break. Έχασα το ένα break, μετά έσωσα πολλά break points στο τελευταίο game του 1ου σετ. Φάνηκα δυνατή και έπαιξα σε καλό επίπεδο σ' αυτούς τους κρίσιμους πόντους» είπε χαρακτηριστικά η Σάκκαρη και πρόσθεσε πως θέλει να φτάσει ξανά ως τα ημιτελικά.

Maria Sakkari after beating Alize Cornet in Berlin



Interviewer: “There’s a saying that says Maria never loses on grass twice against the same opponent. Is that correct?



Maria Sakkari: “Is that a saying? If you just created that I’ll take it” pic.twitter.com/399BrN5p2j