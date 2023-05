Η Καλίνινα αποχώρησε, η Ριμπάκινα τoν τίτλο στο Masters της Ρώμης

Η Έλενα Ριμπάκινα είδε την Ανγκελίνα Καλίνινα να αποχωρεί μετά το 1ο game του 2ου σετ, εξ αιτίας τραυματισμού και να κατακτά τον τίτλο στο Masters της Ρώμης.

Η Έλενα Ριμπάκινα είναι η νέα πρωταθλήτρια του απλού γυναικών στο Masters της Ρώμης, η 23χρονη από το Καζακστάν είδε την Ανγκελίνα Καλίνινα να αποχωρεί μετά το 1ο game του 2ο σετ, με το σκορ να είναι στο υπέρ της 6-4, 1-0.

Nα σημειώσουμε για τη Ριμπάκινα πως στον προημιτελικό με την Ίγκα Σβιόντεκ, η Πολωνή είχε επίσης αποχωρήσει με πόνους στο γόνατο, μετά το 2-2 του 3ου σετ

Ο τελικός των γυναικών άρχισε αμέσως μετά τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και ολοκληρώθηκε έπειτα από 65 λεπτά και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

Η Ριμπάκινα με αυτόν τον τρόπο έφθασε στον 5ο τίτλο της καριέρας της και 2ο μέσα στο 2023, μετά το Indian Wells. Παράλληλα, η πρωταθλήτρια του περσινού Wimbledon, με την πορεία της στη Ρώμη κέρδισε δυο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και από τη Δευτέρα θα φιγουράρει στο No.4, δημιουργώντας νέο ρεκόρ καριέρας.

Η Ανγκελίνα Καλίνινα δεν είχε την τύχη με το μέρος της στην πρώτη παρουσία σε τελικό τουρνουά Μasters, παρόλα αυτά η Ουκρανή αναρριχήθηκε 22 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και βρέθηκε στο Νο.25.

Not the ending we wanted to see



Kalinina has been forced to withdraw due to injury. Rybakina wins 6-4, 1-0 ret.#IBI23 pic.twitter.com/qxxDk54Yfq