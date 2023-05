Η Ίγκα Σβιόντεκ είχε κλήση στο κινητό της την ώρα του προημιτελικού με την Έλενα Ριμπάκινα στη Ρώμη.

Ένα απρόβλεπτο περιστατικό συνέβη στον προημιτελικό της Ίγκα Σβιόντεκ με την Έλενα Ριμπάκινα στο Masters της Ρώμης.

Στη διάρκεια του 1ου γκέιμ οι παίκτριες σταμάτησαν, «phone please» είπε ο διαιτητής, με τη Σβιόντεκ να συνειδητοποιεί πως έχει κλήση στο κινητό της.

Αμέσως έφυγε τρέχοντας στην καρέκλα της και αφού ανακάτεψε για λίγο τα πράγματά της, εντόπισε τη συσκευή.

we wonder who it was @iga_swiatek | #TennisOMG pic.twitter.com/xVqJK5Y28G