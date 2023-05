Οι Κουντεμέρτοβα και Καλίνινα έκλεισαν θέση στα ημιτελικά του Masters της Ρώμης

Οι Βερόνικα Κουντερμέτοβα και Ανγκελίνα Καλίνινα για πρώτη φορά προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Masters της Ρώμης και θα αναμετρηθούν για μια θέση στον τελικό.

Η Βερόνικα Κουντερμέτοβα και η Ανγκελίνα Καλίνινα συνθέτουν το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του απλού γυναικών στο Masters της Ρώμης.

Η Καλίνινα εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία της στα ημιτελικά του τουρνουά έπειτα από έναν μαραθώνιο αγώνα με την Βραζιλιάνα, Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, με την Ουκρανή να επικρατεί με 6-7(2), 7-6(8), 6-3 έπειτα από τρεις ώρες και 41 λεπτά, στο μεγαλύτεριο σε διάρκεια παιχνίδι της σεζόν.

Ο αγώνας που σταμάτησε για λίγα λεπτά λόγω της βροχής μετά το 2ο σετ, είχε εντυπωσιακές διακυμάνσεις. Στο 1ο σετ η Καλίνινα προηγήθηκε 5-1, όμως η Χαντάντ Μάια το κατέκτησε στο τάι μπρέικ. Στο 3ο σετ η Βραζιλιάνα προηγήθηκε 3-0, όμως η Καλίνινα με έξι στη σειρά γκέιμες πήρε τη νίκη, σε ένα παιχνίδι που παίχθηκαν 247 συνολικά πόντοι.

3 hours and 41 minutes



An incredible match by both players but it's Anhelina Kalinina who prevails in the end.#IBI23 pic.twitter.com/vkGheYExjC