H Σβιόντεκ στην 8αδα κόντρα στην Ριμπάκινα

Η Ιγκα Σβιόντεκ έφτασε τις 14 σερί νίκες στη Ρώμη μετά το 2-0 επί της Βέκιτς και περιμένει αύριο την Ριμπάκινα σε ένα πολύ ενδιαφέρον ματς.

H Ιγκα Σβιόντεκ έκλεισε το μεγάλο ραντεβού με την Ριμπάκινα στα προημιτελικά της Ρώμης.

Η Πολωνή τενίστρια ξεπέρασε και το εμπόδιο της Ντόνα Βέκιτς με 6-3, 6-4 και αύριο αναμένεται να γίνει μεγάλος αγώνας.

Ηταν η 14η διαδοχική νίκη της Σβιόντεκ στη Ρώμη, καθώς έχει να χάσει από το 2020 στο ντεμπούτο της στην πόλη, από την Αράντσα Ρους! Μάλιστα, δεν έχει χάσει σετ για 12 σερί ματς, μετρώντας 24-0 σερί (τελευταία της πήρε σετ η Κρεϊτσίκοβα το 2021).

Defense to Offense



Incredible stuff from @iga_swiatek to get the break deep in the 2nd set!#IBI23 pic.twitter.com/gHLYMIQiFD