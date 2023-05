Η Μαρία Σάκκαρη δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην 37χρονη Τσέχα, Μπάρμπορα Στρικόβα, επιβλήθηκε με 6-1, 6-3 και πέρασε στη φάση των «32» στο Masters της Ρώμης.

Η Μαρία Σάκκαρη άρχισε με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία της στο Masters της Ρώμης, νίκησε την Τσέχα, Μπάρμπορα Στρικόβα με 6-1, 6-3 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των «32».

Εκεί η Ελληνίδα παίκτρια θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Τσέχα, Μαρκέτα Βοντρούσοβα και την Καναδή, Μπιάνκα Αντρεέσκου, που θα αγωνιστούν σήμερα το βράδυ (20:00).

Απέναντι στην 37χρονη Τσέχα, η Μαρία Σάκκαρη αντιμετώπισε ελάχιστα προβλήματα και όποιους κινδύνους πήγαν να δημιουργηθούν τους αντιμετώπισε άμεσα. Όπως στο 2ο σετ, όταν η Σάκκαρη προηγήθηκε 5-1, η Στρικόβα μείωσε σε 5-3 και είχε το σερβίς, αλλά η Ελληνίδα με συνοπτικές διαδικασίες έφθασε στο 6ο μπρέικ και έκλεισε το σετ και τον αγώνα σε 80 λεπτά.

Flying to the R32



@mariasakkari rushes past Strycova 6-1 6-3 and will face either Vondousova or Andreescu in the next round#IBI23 | @WTA pic.twitter.com/eWxKF0SC9v