Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από την Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-4, 6-1 και έμεινε εκτός τελικού στο Masters της Μαδρίτης.

Η Μαρία Σάκκαρη σε έναν ακόμα ημιτελικό με την Αρίνα Σαμπαλένκα, δεν τα κατάφερε, ηττήθηκε με 6-4, 6-1 και έμεινε εκτός τελικού στο Masters της Μαδρίτης.

Όπως συνέβη πριν από ενάμιση μήνα στον ημιτελικό του Indian Wells, η Λευκορωσίδα αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τη Σάκκαρη, που δεν μπορεί να χαμογελάσει μετά και τον 4ο ημιτελικό της μέσα στο 2023.

Η Σάκκαρη έβγαλε αντίδραση στο 1ο σετ, με τη Σαμπαλένκα να το κατακτά με δυσκολία, αλλά μετά να κυριαρχεί και να εξασφαλίζει την πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Σβιόντεκ ή Κουτντερμέτοβα. Η Σαμπαλένκα τελείωσε τον αγώνα με 22 winners, έναντι των μόλις οκτώ από τη Σάκκαρη.

