Η Μαρία Σάκκαρη χρειάστηκε να κοπιάσει μέχρι τις 01:12 το πρωί ώρα Μαδρίτης για να νικήσει την Ισπανίδα, Ρεμπέκα Μασάροβα με 3-6, 6-3, 6-3 και να πάρει την πρόκριση στη φάση των «16» στο Μasters της Μαδρίτης, όπου θα αντιμετωπίσει μια άλλη Ισπανίδα την Πάουλα Μπαντόσα.

After hours in Madrid @mariasakkari outlasts the Spaniard Masarova in a late night battle! Closing it out just past 1am local time.#MMOPEN pic.twitter.com/K7CAJBlOFT