Σβιόντεκ εναντίον Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Ντουμπάι

Η Ιγκα Σβιόντεκ θα διεκδικήσει έναν ακόμη τίτλο καθώς επικράτησε με 2-0 της Γκοφ, με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα να είναι η αντίπαλός της.

H Ιγκα Σβιόντεκ πάει ολοταχώς για άλλον ένα τίτλο, αυτή τη φορά στο Ντουμπάι.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε της Κόρι Γκοφ με 6-4, 6-2 σε 88 λεπτά και στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Our first finalist in Dubai



No.1 seed @iga_swiatek moves past Gauff 6-4, 6-2 to reach her first final at the @DDFTennis! pic.twitter.com/DHNV0aQway