Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να νικήσει ούτε τα... μποφόρ, ούτε την Πεγκούλα στην Ντόχα (6-2, 4-6, 6-1) και έτσι έμεινε εκτός τελικού.

Σε ένα ματς που έγινε κάτω από ακατάλληλες συνθήκες και αποτέλεσε την... χαρά του break, ηττήθηκε από την Τζέσικα Πεγκούλα με 2-1 σετ (6-2, 4-6, 6-1 σε 1 ώρα και 59 λεπτά) και ολοκλήρωσε στην 4αδα την παρουσία της.

BRILLIANT Jessica @JLPegula rallies past Sakkari 6-2, 4-6, 6-1 to reach her first singles final of 2023!#QatarTennis pic.twitter.com/qdW69hPiIn