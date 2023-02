Η Μπελίντα Μπένσιτς κέρδισε έναν συναρπαστικό τελικό στο Αμπου Ντάμπι μετά από σχεδόν τρεις ώρες, κόντρα στην Λουντμίλα Σαμσόνοβα, με 2-1 σετ (1-6, 7-6, 6-4).

Σπουδαία ανατροπή, που της έδωσε τον δεύτερο τίτλο της μέσα στο 2023, στο WTA Tour, έκανε η Μπελίντα Μπένσιτς.

Στον τελικό του Αμπου Ντάμπι, είδε την Λουντμίλα Σαμσόνοβα να κερδίζει εύκολα το πρώτο σετ με 6-1, όμως μετά από ένα συναρπαστικό tie break στο δεύτερο σετ (τελείωσε 10-8) ισοφάρισε και τελικά πήρε και τη νίκη στο τρίτο σετ, έπειτα από 2 ώρες και 48 λεπτά αγώνα (τα σετ: 1-6, 7-6 (8), 6-4).

What a COMEBACK @BelindaBencic fights back from the brink to seal her eighth career WTA title!! #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/3Id72ODF6C

Η «χρυσή» ολυμπιονίκης από την Ελβετία, άντεξε στους 10 άσους της αντιπάλου της και εκμεταλλευόμενη τα πολλά αβίαστα της Σαμσόνοβα, έφτασε στον 8ο τίτλο στην καριέρα της.

Τον 2ο WTA τίτλο της καριέρας της και 1ο μέσα στο 2023, κατέκτησε Αναστασία Ποταπόβα.

Στον τελικό του Λινζ, διέλυσε την Πέτρα Μάρτιτς (που είχε αποκλείσει την Σάκκαρη στα ημιτελικά), επικρατώντας με 6-3, 6-1 σε 78 λεπτά αγώνα.

Just look at what it means @nastiaapotapova defeats Martic 6-3, 6-1 and wins her second WTA title in Linz!@WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/oLVWE7Dy8n