Η Μαρία Σάκκαρη έχασε match point, μετά έσωσε πέντε set points στο tie break του 2ου σετ και κάπως έτσι νίκησε την Ντόνα Βέκιτς με 6-3, 7-6(8) για την πρόκριση στα ημιτελικά στο 250άρι τουρνουά στο Λινζ της Αυστρίας.

Η Μαρία Σάκκαρη παρότι έχασε match point, διατήρησε την ψυχραιμία της, έσβησε πέντε set points της Ντόνα Βέκιτς, για να φθάσει στη νίκη με 6-3, 7-6(8) και στην πρόκριση στα ημιτελικά στο 250άρι τουρνουά στο Λινζ της Αυστρίας.

Eκεί το Σάββατο (11/2), λίγο μετά τις 16:30 ώρα Ελλάδας θα αντιμετωπίσει μια από τις Κλάρα Τάουσον ή Πέτρα Μάρτιτς για την είσοδο στον τελικό. Στις 15:00 ώρα Ελλάδας θα αρχίσει ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στην Τσέχα, Μαρκέτα Βοντρούσοβα και τη Ρωσίδα, Αναστασία Ποτάποβα.

Η κόντρα ανάμεσα στις δύο φίλες, τη Μαρία Σάκκαρη και την Ντόνα Βέκιτς είχε ένα... ήσυχο 1ο σετ και ένα 2ο σετ με πολλές διακυμάνσεις και συγκινήσεις.

FIVE set points saved



Top seed @mariasakkari holds off Vekic in an epic 6-3, 7-6(6) battle.@WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/0urMtTubiC