Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει απτόητη την πορεία της στη Γουαδαλαχάρα, νίκησε σε δύο δόσεις τη Μαρί Μπούζκοβα με 2-0 και σε λίγες ώρες θα παίξει στον τελικό απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα.

Η Μαρία Σάκκαρη έπειτα από έναν περιπετειώδες ημιτελικό νίκησε την Τσέχα, Μαρί Μπούζκοβα με 7-5, 6-4 και προκρίθηκε στον τελικό του 1000αριού τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα.

Εκεί σε τέσσερις περίπου ώρες (02:00 το πρωί ώρα Ελλάδας) η Σάκκαρη θα διεκδικήσει τον 2ο τίτλο της καριέρας της με αντίπαλο την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα.

Και για την 28χρονη Ελληνίδα θα είναι το ιδανικό σενάριο, αν τα καταφέρει απέναντι στην Πεγκούλα, καθώς ο πρώτος στόχος της ήταν η πρόκριση στο WTA Finals, μετά τη νίκη στον προημιτελικό επί της Κουντερμέτοβα.

Η Σάκκαρη θα παίξει στον 7ο τελικό της καριέρας της, 4ο μέσα στο 2022 και 2ο σε 1000άρι WTA, μετά το Indian Wells τον Μάρτιο.

Maria gets it done in straights after the rain interruption



🇬🇷 @mariasakkari finishes off Bouzkova to join Pegula in the #GDLOPENAKRON final later today! pic.twitter.com/jlbm6mPzkF