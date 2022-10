Σε ένα επικό ματς που κράτησε 3 ώρες και 16 λεπτά, η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα λύγισε την Ιγκα Σβιόντεκ σε τρία σετ.

Το ωραιότερο ίσως παιχνίδι της σεζόν έγινε στον τελικό της Οστράβα μεταξύ της Ιγκα Σβιόντεκ και της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Νικήτρια αναδείχθηκε η δεύτερη με 2-1 σετ (5-7, 7-6, 6-3) σε ματς που κράτησε 3 ώρες και 16 λεπτά.

Doing what nobody has been able to do for a long, long time



@BKrejcikova defeats Swiatek in a final after 3h16m to clinch her fifth career WTA singles title!!!#OstravaOpen pic.twitter.com/ljCYStnI25