Ο τελικός της Πάρμα ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και τη Μάγιαρ Σερίφ διεκόπη για λίγο στο πρώτο σετ όταν το κινητό της Αιγύπτιας χτύπησε εν ώρα αγώνα και η ίδια χρειάστηκε να πάει στον πάγκο της για να το κλείσει.

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και τη Μάγιαρ Σερίφ στην Πάρμα.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, το κινητό της τενίστριας από την Αίγυπτο χτύπησε εν ώρα αγώνα κι αμέσως η διαιτητής τής ζήτησε να το απενεργοποιήσει.

Η ίδια κατευθύνθηκε στον πάγκο της για να το κλείσει με αποτέλεσμα το ματς να διακοπεί για λίγα δευτερόλεπτα, ζητώντας από τη μεριά της συγγνώμη για το απρόσμενο συμβάν.

When your cell phone goes off in the middle of a final 😉 pic.twitter.com/nSqbASZHh7