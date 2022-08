Η Καρολίν Γκαρσία ολοκλήρωσε το θαύμα και κατέκτησε τον τίτλο στο Σινσινάτι, κερδίζοντας με 2-0 σετ στον τελικό την Πέτρα Κβίτοβα.

Ο άθλος της Καρολίν Γκαρσία ολοκληρώθηκε θριαμβευτικά στο τουρνούα της WTA στο Σινσινάτι!

Η Γαλλίδα, που ξεκίνησε από τα προκριματικά της διοργάνωσης, κατέκτησε τον τίτλο και μάλιστα σχετικά εύκολα, επικρατώντας της Πέτρα Κβίτοβα με 2-0 σετ (6-2, 6-4 σε 1 ώρα και 42 λεπτά).

Game. Set. GARCIA



A SENSATIONAL week for @CaroGarcia as she wins the Cincinnati title #CincyTennis pic.twitter.com/RhWEvYXGHb