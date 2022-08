Η Καρολίν Γκαρσία έγινε η πρώτη τενίστρια που φτάνει στον τελικό σε 1000αρι τουρνουά, παίζοντας από τα προκριματικά!

Η πιο φορμαρισμένη παίκτρια του WTA Tour είναι στον τελικό του Σινσινάτι!

Ο λόγος για την Καρολίν Γκαρσία, η οποία υπέταξε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 σετ, σε έναν ημιτελικό που άρχισε στις 1 το μεσημέρι τοπική ώρα και τελείωσε στις… 19:30.

HISTORY MADE @CaroGarcia becomes the first qualifier to reach the final of a WTA 1000 tournament defeating Sabalenka 6-2, 4-6, 6-1#CincyTennis pic.twitter.com/AS8cHGB3dH