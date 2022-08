Το Νο1 και το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, αποκλείστηκαν με λίγα λεπτά διαφορά από την φάση των «16» στο Σινσινάτι.

Αποκλεισμός σοκ στο τουρνουά της WTA στο Σινσινάτι για την Ιγκα Σβιόντεκ και την Ανέτ Κονταβέιτ!

Το Νο1 και το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, έχασαν από τις Μάντισον Κις και Σουάι Ζανγκ αντίστοιχα, σε δύο ανέλπιστα αποτελέσματα, ειδικά για την Πολωνή.

Η Σβιόντεκ έχασε εύκολα μάλιστα από την Μάντισον Κις. Η Αμερικανίδα επικράτησε με 6-3, 6-4, ενώ στο δεύτερο σετ είχε προηγηθεί με 5-0! Η Σβιόντεκ είχε να διανύσει «βουνό» για να κάνει ανατροπή, έσπασε δύο φορές το σερβίς της αντιπάλου της μετατρέποντας το 0-5 σε 4-5, αλλά η Κις κράτησε το σερβίς της αμέσως μετά και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Αυτή ήταν η πρώτη της νίκη απέναντι σε Νο1.

Madison's MOMENT



2019 champion @Madison_Keys records her first-ever victory over a World No.1, taking out Swiatek, 6-3, 6-4 on home soil!#CincyTennis pic.twitter.com/GjrBHcXJe5