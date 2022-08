Ο Ονς Ζαμπέρ ηττήθηκε από την Πέτρα Κβίτοβα με 2-1 σετ και έτσι… κράτησε για άλλη μία εβδομάδα την Μαρία Σάκκαρη στο Νο3.

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε νωρίς στο τουρνουά της WTA στο Σινσινάτι, ωστόσο οι διώκτριές της στην παγκόσμια κατάταξη, δεν πήγαν πίσω.

Μετά την Μπαντόσα, αποκλείστηκε και η Ονς Ζαμπέρ, η οποία ηττήθηκε από την Πέτρα Κβίτοβα με 2-1 σετ! Η Κβίτοβα κυριάρχησε απόλυτα στα δύο σετ που κέρδισε (6-1, 6-0) παρά την ισοφάριση σε 1-1 σετ από την Τυνήσια (κέρδισε 6-4 το δεύτερο σετ).

