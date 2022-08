Ο αγώνας της Αννα Καλίνσκαγια και της Αναστασία Ποτάποβα διακόπηκε, όταν οι παίκτριες διαμαρτυρήθηκαν για μία φίλαθλο που πήγε στο γήπεδο με Ουκρανική σημαία!

Ενταση προκλήθηκε στο παιχνίδι δύο Ρωσίδων τενιστριών στο τουρνουά της WTA στο Σινσινάτι, στην διάρκεια των προκριματικών.

Οι Αννα Καλίνσκαγια και Αναστασία Ποτάποβα, διαμαρτυρήθηκαν στην διαιτητή γιατί μία φίλαθλος είχε πάει στις κερκίδες πολύ κοντά τους, κρατώντας την Ουκρανική σημαία.

Η θεάτρια αρνήθηκε να την αφαιρέσει αρχικά και κατέβηκε η διαιτητής να τις κάνει συστάσεις, λέγοντας πως απαγορεύονται σημαίες μεγαλύτερες των διαστάσεων 18 x 18, καθώς δεν είχε δικαίωμα να την διώξει επειδή κρατούσε μία σημαία.

Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis @TheDolgo pic.twitter.com/prUzMpLmyC