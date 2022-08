Η κάτω βόλτα έχει πάρει την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα που αποκλείστηκε νωρίς και από το Σινσινάτι.

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα αποχαιρέτησε πρόωρα άλλο ένα τουρνουά της WTA.

Ηττήθηκε από τον πρώτο γύρο στο Σινσινάτι, με την Βερόνικα Κουντερμέτοβα να την κερδίζει και μάλιστα εύκολα με 6-3, 6-3. Στον επόμενο γύρο ωστόσο, αναμένεται να παίξει με την Χάλεπ που έρχεται από τον τίτλο στο Τορόντο και αντιμετωπίζει την Μούχοβα στον πρώτο γύρο.

Στον επόμενο γύρο πέρασε η Ελενα Ριμπάκινα που επιβλήθηκε με 6-3, 6-2 της Αιγύπτιας Μαγιάρ Σερίφ και κλείδωσε το ντέρμπι με την Μουγκουρούθα στον δεύτερο γύρο.

Στην επόμενη φάση είναι και η Αμάντα Ανισίμοβα που επικράτησε της Ντάρια Κασάτκινα, στο μεγάλο ντέρμπι της πρώτης φάσης. Πήρε το ματς με 6-4, 6-4 και στον επόμενο γύρο θα παίξει με μία εκ των Κένιν και Ρότζερς.

Her 3rd straight-sets win over Kasatkina



@AnisimovaAmanda takes out the No.9 seed in just over an hour!#CincyTennis pic.twitter.com/td2NGpRPaL