Η Καρολίνα Πλίσκοβα κατάφερε να φτάσει στην 4αδα του WTA τουρνουά στο Τορόντο.

Η Τσέχα μετά την Σάκκαρη, απέκλεισε και την Ζενγκ σε τρία σετ (4-6, 6-4, 6-4) και στα ημιτελικά πέφτει πάνω στην φορμαρισμένη Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια.

@KaPliskova conquers Zheng, 4-6, 6-4, 6-4 and reaches her first hard court semifinal since Cincinnati 2021! #NBO22 pic.twitter.com/HWQDx5AswX

H Βραζιλιάνα που απέκλεισε στον προηγούμενο γύρο την Σβιόντεκ, κέρδισε τα ξημερώματα και την «χρυσή» ολυμπιονίκη στο Τόκιο, Μπελίντα Μπένσιτς, με 2-6, 6-3, 6-3.

MAKE WAY for Bia



Haddad Maia comes roaring into the Toronto semifinals, defeating Bencic 2-6, 6-3, 6-3!#NBO22 pic.twitter.com/kaOt9XaY70