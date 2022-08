Η Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια πήρε τεράστια πρόκριση απέναντι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Ιγκα Σβιόντεκ, για να βρεθεί στα προημιτελικά του Τορόντο.

Το Νο1 του κόσμου, η Ιγκα Σβιόντεκ, αποχαιρέτησε νωρίς το Τορόντο!

Η Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, μετά από μία ματσάρα που κράτησε ακριβώς 3 ώρες, την απέκλεισε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 7-5) και συνεχίζει στα προημιτελικά.

On her fourth match point Beatriz Haddad Maia pulls off the biggest upset of the #NBO22.



She takes out World No. 1 Iga Swiatek 6-4, 3-6, 7-5 in exactly three hours. pic.twitter.com/qKEyCfMSOy