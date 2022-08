Σε μάχη 3 ωρών και 11 λεπτών, η Κόρι Γκοφ κέρδισε την Αρίνα Σαμπαλένκα και παίζει με Χάλεπ στα προημιτελικά.

Ματσάρα έγινε στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά της WTA στο Τορόντο, μεταξύ της Κόρι Γκοφ και της Αρίνα Σαμπαλένκα.

Νικήτρια ήταν η πρώτη μετά από μάχη 3 ωρών και 11 λεπτών, καθώς λύγισε την Λευκορωσίδα στο tie break του τρίτου σετ (7-5, 4-6, 7-6).

After 3h11m No.10 seed @CocoGauff battles past Sabalenka to reach her sixth quarterfinal of the year!



