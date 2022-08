Ο Νικ Κύργιος ολοκλήρωσε με νίκη χωρίς απώλειες, το ματς με τον Ράιλι Οπέλκα στην Ουάσιγκτον.

Μετά την χθεσινή καταιγίδα στην Ουάσιγκτον, ο Νικ Κύργιος συνέχισε σήμερα το παιχνίδι του με τον Ράιλι Οπέλκα και πέρασε στα προημιτελικά του τουρνουά.

Στην μάχη των δύο… θανατηφόρων σερβίς, ο Αυστραλός είχε πάρει ήδη το πρώτο σετ με 7-6, αλλά σήμερα που παίχτηκε το δεύτερο, έκανε πιο απλά τα πράγματα και το πήρε με 6-2.

14 minutes later...@NickKyrgios defeats Opelka 7-6 6-2 in a rain-interrupted match to reach the #CitiOpen last 8! pic.twitter.com/3ihIdlK8OG