Η Σιμόνα Χάλεπ επέστρεψε μετά από 3 χρόνια στην σεζόν του γρασιδιού και έκανε καλό ποδαρικό στο Μπέρμιγχαμ.

Από την κατάκτηση του Wimbledon το 2019, η Σιμόνα Χάλεπ δεν είχε αγωνιστεί ξανά στο γρασίδι.

Το έκανε σήμερα για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια και το ποδαρικό της ήταν καλό. Επικράτησε στο Μπέρμιγχαμ της Λέσια Τσουρένκο με 2-0 σετ (6-1, 6-4) και αφού… σταυροκοπήθηκε, ευχαριστώντας τον Θεό που επέστρεψε στους αγώνες σε αυτή την επιφάνεια, προχώρησε στον δεύτερο γύρο.

Back with a bang in Birmingham



2019 Wimbledon champion @Simona_Halep wins on her return to the grass!#RothesayClassic pic.twitter.com/tICQCPsKBv