Ραντουκάνου: Εγκατέλειψε λόγω ενοχλήσεων στο Νότιγχαμ

Για άλλη μία φορά η Εμα Ραντουκάνου εγκαταλείπει αγώνα, καθώς αποσύρθηκε από το Νότιγχαμ λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Το Νο2 του ταμπλό στο Νότιγχαμ, η Εμα Ραντουκάνου, αποσύρθηκε στα μισά του πρώτου σετ με την Ελβετίδα Γκόλουμπιτς.

Από το τρίτο game του ματς η νεαρή τενίστρια από την Βρετανία, πήρε ιατρικό τάιμ άουτ καθώς είχε πόντους στη μέση. Επέστρεψε, αλλά στο 4-3 υπέρ της Ελβετίδας, αποφάσισε να αποσυρθεί καθώς οι ενοχλήσεις συνέχιζαν.

Viktorija Golubic moves into the Nottingham last 16 after Raducanu is forced to retire through injury.



Final score: 4-3, RET.#RothesayOpen pic.twitter.com/ueW9J6eBkR