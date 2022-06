Η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε το εμπόδιο της Καμίλα Οσόριο σχετικά εύκολα και έκανε ιδανικό ποδαρικό στην σεζόν του γρασιδιού, στο Νότιγχαμ.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο γρασίδι.

Ηταν μια κλάση ανώτερη της Κολομβιανής Καμίλα Οσόριο και κέρδισε εύκολα με 2-0 σετ (6-2, 6-3 σε 1 ώρα και 13 λεπτά) στον πρώτο γύρο του 250αριου τουρνουά στο Νότιγχαμ και στον δεύτερο γύρο θα παίξει με την 31χρονη Καναδή Ρεμπέκα Μαρίνο (Νο109) η οποία κέρδισε την Ιντεν Σίλβα (Νο169) από την Βρετανία με 2-0 σετ (6-4, 6-4).

