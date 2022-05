Η Ίγκα Σβιόντεκ διατήρησε τα κεκτημένα στο Masters της Ρώμης και με την 28η διαδοχική νίκη της πανηγύρισε τον 5ο σερί τίτλο

Ντόχα, Indian Wells, Μαϊάμι, Στουτγάρδη, Ρώμη. Αυτοί είναι οι φετινοί σταθμοί δόξας για την εκλπηκτική Ίγκα Σβιόντεκ. Η 21χρονη Πολωνή νικώνας την Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ με 6-2, 6-2 κατέκτησε τον τίτλο και στο Masters της Ρώμης, για την ακρίβεια διατήρησε τον τίτλο της, συνεχίζοντας να «σπάει» τα κοντέρ.

Έφθασε στις 28 διαδοχικές νίκες και στους πέντε σερί τίτλους στο 2022 και στους οκτώ στην καριέρα της. Η Σβιόντεκ, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, έγινε η δεύτερη παίκτρια που κατακτά τέσσερις ή περισσότερους τίτλους σε 1.000άρια τουρνουά της WTA μετά τη Σερένα Γουίλιαμς το 2013. Και το εκπλκηκτικό είναι πως ο πρώτος τίτλος σε 1000άρι τουρνουά έγινε πέρυι στη Ρώμη

