Η Πάουλα Μπαντόσα χρειάστηκε 67 λεπτά για να αποκλείσει την Σάσνοβιτς από τις «32» στην Ρώμη με τα ζευγάρια στην φάση των «16» να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Πάουλα Μπαντόσα ξεκίνησε εντυπωσιακά στην Ρώμη.

Μέσα σε 67 λεπτά έκαμψε την αντίσταση της Αλιασάντρα Σάσνοβιτς, κερδίζοντας με 6-1, 6-2 και στην φάση των «16» θα αντιμετωπίσει την Ντάρια Κασάτκινα.

Victory for the seed!



@paulabadosa drops just 3 games and moves swiftly into the Round of 16!#IBI22 pic.twitter.com/KriityB3IL