Η Σαμπαλένκα στον τελικό της Στουτγάρδης, 2-0 την Μπαντόσα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κέρδισε την κολλητή της, Πάουλα Μπαντόσα και αύριο (24/4) θα διεκδικήσει τον τίτλο στην Στουτγάρδη.

Ο πρώτος ημιτελικός στην Στουτγάρδη μεταξύ της Πάουλα Μπαντόσα και της Αρίνα Σαμπαλένκα, βρήκε νικήτρια την δεύτερη.

Οι δύο τενίστριες που παίζουν μαζί στο διπλό και είναι κολλητές, έδωσαν συγκλονιστική μάχη ιδιαίτερα στο πρώτο σετ, με την Σαμπαλένκα να κερδίζει με 2-0 σετ (7-6, 6-4) έπειτα από 1 ώρα και 40 λεπτά.

Η Μπαντόσα προηγήθηκε με 5-2 στο πρώτο σετ, αλλά δέχτηκε δύο break και η Σαμπαλένκα στο tie break ολοκλήρωσε την ανατροπή (7-5 οι πόντοι στο tie break).

A rally of SABADOSA proportions @SabalenkaA comes from 2-5 down in the opener and edges the tiebreak, 7-6(5)!#PorscheTennis pic.twitter.com/6ypHz0ebZs