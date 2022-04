Αλλο ένα ένα παιχνίδι μετέτρεψε σε περίπατο η Ιγκα Σβιόντεκ, αυτή τη φορά στη Στουτγάρδη.

Η Ιγκα Σβιόντεκ συνεχίζει να… τρομάζει με τις εμφανίσεις της. Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, ξεπέρασε σε 1 ώρα και 2 λεπτά το εμπόδιο της Εβα Λις από την Γερμανία (6-1, 6-1) αυτή τη φορά στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στην Στουτγάρδη.

Η Πολωνή τενίστρια είναι σε δαιμονιώδη φόρμα και είναι χαρακτηριστικό πως στα τελευταία τρία παιχνίδια που έχει παίξει, έχει χάσει μόλις δύο games, αυτά τα σημερινά!

Παράλληλα έφτασε τις 20 σερί νίκες και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο Tour.

TWENTY wins in a row



@iga_swiatek defeats Lys 6-1, 6-1 on her Stuttgart debut to progress to the quarterfinals!#PorscheTennis pic.twitter.com/bLynjBqWMb