Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Τζέσικα Πεγκούλα άρχισαν με νίκη την παρουσία τους στα WTA Finals στο Ριάντ, την Κυριακή (2/11).

Τη νίκη της πρεμιέρας στο «Στέφανι Γκραφ» Γκρουπ πέτυχε η Τζέσικα Πεγκούλα με αντίπαλο την κάτοχο του τίτλου Κόκο Γκοφ με 6-3, 6-7(4), 6-2, αποκτώντας πλεονέκτημα πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Αντίθετα, η Αρίνα Σαμπαλένκα, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης για 2η στη σειρά χρονιά, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες, απέναντι στην Τζάσμιν Παολίνι, επικρατώντας με 6-3, 6-1.

Η Λευκορωσίδα, που στοχεύει σε έναν από τους λίγους τίτλους που δεν έχει κατακτήσει, πανηγύρισε την 60ή νίκη της μέσα στο 2025 και στην 52η νίκη στην καριέρα της σε αγώνα με αντίπαλο παίκτρια του Τop 10. Η Σαμπαλένκα και η Πεγγκούλα θα αναμετρηθούν την Τρίτη (4/11) και η νικήτρια εξασφαλίζει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα

Σάββατο (1/11)

«Σερένα Γουίλιαμς» Γκρουπ

Ίγκα Σβιόντεκ - Μάντισον Κις 6-1, 6-2

Αμάντα Ανισίμοβα - Έλενα Ριμπάκινα 3-6, 1-6

Κυριακή (2/11)

«Στέφανι Γκραφ» Γκρουπ

Αρίνα Σαμπαλένκα - Τζασμίν Παολίνι 6-3, 6-1

Κόκο Γκοφ - Τζέσικα Πεγκούλα 3-6, 7-6(4), 2-6

Δευτέρα (3/11)

«Σερένα Γουίλιαμς» Γκρουπ

Ίγκα Σβιόντεκ - Έλενα Ριμπάκινα (16:00)

Αμάντα Ανισίμοβα - Μάντισον Κις (17:30)



