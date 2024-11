To πρώτο εισιτήριο για τον τελικό των WTA Finals στο Ριάντ σφράγισε η Κινγουέν Ζενγκ, παίρνοντας τη νίκη στον ημιτελικό κόντρα στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα με 6-3, 7-5.

MESMERI-ZHENG 🤩 Zheng Qinwen is into her first #WTAFinalsRiyadh final as she defeats Krejcikova in straight sets! pic.twitter.com/sTWCtFFr5k

Η Κινέζα τενίστρια ξεκίνησε πολύ καλά την αναμέτρηση με τρία σερί games, συμπεριλαμβανομένου κι ενός break (3-0). H Κρεϊτσίκοβα βρέθηκε από πολύ νωρίς με την πλάτη στον τοίχο, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει πίσω το break της αντιπάλου της.

Το μόνο που κατάφερε είναι να παρατείνει την κατάκτηση του πρώτου σετ από την Ζενγκ, σβήνοντάς της δύο set points στο 8ο game όπου η ίδια σέρβιρε (5-3). Η Νο.7 του ταμπλό στο 9ο game σέρβιρε ιδανικά και με love game κατέκτησε το πρώτο σετ (6-3).

"Beware of the queen" 😮‍💨



Zheng Qinwen is one foot into the finals as she takes the first set 6-3 over Krejcikova!#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/v9sucf6KWF