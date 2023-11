Η Ίγκα Σβιόντεκ ήταν από άλλον πλανήτη στο Κανκούν, νικώντας στον τελικό την Τζέσικα Πεγκούλα με 6-1, 6-0 κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο στα WTA Finals και παράλληλα επέστρεψε στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Ίγκα Σβιόντεκ τον τελικό των WTA Finals στο Κανκούν, με την 22χρονη από την Πολωνία να νικά την Τζέσικα Πεγκούλα με το εντυπωσιακό 6-1, 6-0 και να κατακτά τον τίτλο

Η Σβιόντεκ τα πήρε όλα και έφυγε, καθώς εκτός από τον παρθενικό της τίτλο στα WTA Finals, επέστρεψε και στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης όπου βρισκόταν η Αρίνα Σαμπαλένκα και θα παραμείνει σε αυτή μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Victory is yours, Iga @iga_swiatek defeats Pegula, 6-1, 6-0 to claim the 2023 GNP Seguros @WTAFinals title in Cancun! #WTAFinals #GNPSegurosWTAFinalsCancun pic.twitter.com/rhJw0WFIvo

Είναι η πρώτη φορά που τελικός στην ιστορία των WTA Finals έχει βρει τη νικήτρια να χάνει μόλις ένα game. Πιο κοντά σε αυτό το σκορ ήταν η νίκη της Σερένα Γουίλιαμς επί της Σιμόνα Χάλεπ με 6-3, 6-0 πριν από εννέα χρόνια.

Συνολικά η Σβιόντεκ έχασε όλα και όλα 20 games (τέσσερα μέσο όρο ανά αγώνα), η προηγούμενη καλύτερη επίδοση ανήκε στη Σερένα Γουίλιαμς με 32 games από το 2012.

Reclaim the throne.@iga_swiatek is back to World No. 1 on the Hologic WTA Tour!#1GA pic.twitter.com/ufSK9OgWoF