Το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό το WTA Finals πήρε η Τζέσικα Πεγκούλα, μετά από νίκη επί της Γκοφ με 6-2, 6-1.

Η Τζέσικα Πεγκούλα υπέταξε τη συμπατριώτισσα και συμπαίκτριά της στο διπλό, Κοκό Γκοφ, στον μεταξύ τους ημιτελικό αγώνα για να πάρει εκείνη το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό στο μόνο των WTA Finals που διεξάγονται στο Κανκούν.

Οι δύο Αμερικανίδες συναντήθηκαν στον ημιτελικό της διοργάνωσης και διεκδικούσαν μια θέση στον τελικό, με τον Πεγκούλα όμως να δείχνει φοβερά αποφασισμένη και να κυριαρχεί σε όλο το παιχνίδι καταφέρνοντας να επικρατήσει με 6-2, 6-1 μέσα σε 60 λεπτά.

Ωστόσο, παρ' όλο που η πραγματική διάρκεια του αγώνα ήταν 60 λεπτά οι δύο παίκτριες έμειναν στο κορτ για περίπου δύο ώρες καθώς, όπως έχει συμβεί ξανά στο τουρνουά, υπήρχαν διακοπές για τις καταιγίδες. Για τον ίδιο λόγο, η Πεγκούλα δεν γνωρίζει ακόμη ποια θα είναι η αντίπαλός της στον τελικό.

The weather is so bad in Cancun that Coco Gauff's umbrella literally crumbled pic.twitter.com/HsyNL68PT9