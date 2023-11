Sold out με... άδεια καθίσματα στα WTA Finals στο Κανκούν

Απογοητευτική η εικόνα με τα άδεια καθίσματα στο κεντρικό κορτ στα WTA Finals στο Κανκούν του Μεξικού.

Η WTA αποφάσισε πριν από ενάμιση μήνα να δώσει τα WTA Finals στο Κανκούν στο Μεξικό. Όμως από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα δεν δικαιώνεται για την επιλογή της.

Πέρα από το γεγονός πως οι εργασίες ολοκλήρωσης του κεντρικού γηπέδου ολοκληρώθηκαν την ύστατη στιγμή, αλλά και τα έντονα παράπονα για τον σκληρό αγωνιστικό χώρο, απογοητευτική είναι η εικόνα στις κερκίδες του Estadio Paradisus.

Αυτή την εικόνα παρουσίαζε το κορτ την Τετάρτη (1/11) σε ένα από τα παιχνίδια στο διπλό, που άνοιξαν το πρόγραμμα της 4ης ημέρας στη διοργάνωση.

This is not good for the #WTAFinals for the top 8 teams, come on guys, #watchmoredoubles pic.twitter.com/oGLFNTtpMk