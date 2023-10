Σάκκαρη: «Σε κανέναν δεν αρέσει να διαλύεται στο γήπεδο»

Τι δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη μετά τη βαριά ήττα από την Αρίνα Σαμπαλένκα στον πρώτο της αγώνα στα WTA Finals.

Η Μαρία Σάκκαρη άρχισε με τον χειρότερο τρόπο την παρουσία της στα WTA Finals στο Κανκούν, γνωρίζοντας την ήττα από την Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-0, 6-1.

Η 29χρονη παίκτρια είδε να πηγαίνουν όλα στραβά απέναντι στη Λευκορωσίδα, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη. Στη διάρκεια του αγώνα η Σάκκαρη δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτεση με την εξέλιξη του αγώνα.

Αμέσως μετά στις δηλώσεις της τόνισε: «Δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω ήταν αρκετά προφανές ότι δεν είχα ρυθμό στο παιχνίδι μου και δεν ένιωθα άνετα εκεί έξω. Ήταν μια πολύ, πολύ κακή μέρα στο γραφείο. Απλώς δεν νομίζω ότι είμαι το πρώτο ή το τελευταίο άτομο που αισθάνθηκε έτσι στο γήπεδο ή έκλαψε στο γήπεδο. Δεν είναι ωραίο. Αλλά σε κανέναν δεν αρέσει να διαλύεται στο γήπεδο».

