Θαυμάστρια του Τσιτσιπά ζήτησε το τηλέφωνό του από τη Σάκκαρη (vid)

«Γκρούπι» του Στέφανου Τσιτσιπά σήκωσε ένα πανό στον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη μέσω του οποίου ζητούσε το τηλέφωνο του Έλληνα τενίστα.

Τι κι αν στο κορτ στην Γκουανταλαχάρα αγωνίζονταν η Μαρία Σάκκαρη με την Αρίνα Σαμπαλένκα, σε μια μεγάλη μάχη με στόχο τα ημιτελικά του WTA Finals, μια θαυμάστρια του «Tsitsifast» είπε να κάνει την προσπάθειά της και να ζητήσει το τηλέφωνό του από την Ελληνίδα τενίστρια!

Σήκωσε ένα μεγάλο χαρτόνι, σαν πλακάτ, ζητώντας το τηλέφωνο του Στεφ και προσέλκυσε όπως ήταν φυσικό όλα τα βλέμματα. «Σάκκαρη δώσε μου το τηλέφωνο του Τσιτσιπά», έγραψε η γυναίκα.

Δείτε το:

You miss 100% of the shots you don't take!😂@mariasakkari | @steftsitsipas | #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/yvTYsa5lrU