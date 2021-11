WTA Finals: Στα ημιτελικά η Ανέτ Κονταβέιτ (vids)

H Aνέτ Κονταβέιτ επικράτησε με 6-4,6-0 της Καρολίνα Πλίσκοβα και είναι η πρώτη τενίστρια που θα προκριθεί στα ημιτελικά του WTA Finals στη Γουαδαλαχάρα.

Αν και προκρίθηκε τελευταία στο WTA Finals της Γουαδαλαχάρα η Ανέτ Κονταβέιτ έγινε το βράδυ της Παρασκευής η πρώτη τενίστρια που εξασφαλίζει μια θέση στα ημιτελικά του τουρνουά.

Μετά από τη νίκη της με 2-0 σετ επί της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα επικράτησε στη 2η αγωνιστική του Β' ομίλου με 6-4, 6-0 της Καρολίνα Πλίσκοβα και στην πρώτη της παρουσία στο WTA Finals είναι στους "4".

Η Εσθονή που είναι στο Νο8 κόσμου περιμένει πλέον να μάθει εάν θα είναι 1η ή 2η.

Εάν αργότερα (03:30) η Κρεϊτσίκοβα κερδίσει την Μουγκουρούθα θα είναι οριστικά στην 1η θέση. Σε διαφοτερική περίπτωση ίσως περιμένει την 3η αγωνιστική και το παιχνίδι της με την Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα.

Η Καρολίνα Πλίσκοβα ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας 3 μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ του 1ου σετ. Η Ανέτ Κονταβέιτ θα τα σβήσει και τα 3 και θα πάει στο 2-1.

