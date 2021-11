WTA Finals: Πρώτη νίκη για την Μπαντόσα (vids)

Η Πάουλα Μπαντόσα "διέλυσε" με 6-4, 6-0 το Νο2 κόσμου την Αρίνα Σαμπαλένκα στην πρεμιέρα της στο WTA Finals 2021.

Με εμφατική νίκη επί της Αρίνα Σαμπαλένκα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο WTA Finals της Γουαδαλαχάρα η Πάουλα Μπαντόσα.

Η Ισπανίδα (Νο10) νικήτρια του Indian Wells 2021 επικράτησε με 6-4,6-0 της Αρίνα Σαμπαλένκα στην πρεμιέρα της στον Α' όμιλο όπου είναι και η Μαρία Σάκκαρη.

Η Μπαντόσα δεν συνάντησε ιδιαίτερα αντίσταση από την Λευκορωσίδα που είναι στο Νο2 κόσμου και δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί έντονα από την διαφορά υψομέτρου.

Το γεγονός είναι ότι τόσο το Νο2 (Σαμπαλένκα) όσο και το Νο3 (Κρεϊτσίκοβα) ξεκίνησαν με ήττες στο WTA Finals που δείχνει ανοιχτό σ' όλα τα αποτελέσματα.

LIGHTS OUT TENNIS!



@paulabadosa powers through and defeats Sabalenka 6-4, 6-0! #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/5jraFhBffI