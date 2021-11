WTA Finals: Πρεμιέρα... όνειρο για Σάκκαρη, 2-0 στην Σβιόντεκ

Πρεμιέρα όνειρο για την Σάκκαρη κέρδισε 2-0 σετ την Σβιόντεκ στην πρεμιέρα της σε WTA Finals.

Ονειρική πρεμιέρα σε WTA Finals έκανε η Μαρία Σάκκαρη που κέρδισε στην Γουαδαλαχάρα με 2-0 σετ την Ιγκα Σβιόντεκ (6-2, 6-4) σε 1 ώρα και 26 λεπτά.

H Ελληνίδα τενίστρια με εξαίρεση τα διπλά λάθη στο σερβίε (5 έναντι 6 της αντιπάλου της) έκανε υποδειγματικό ματς σε δύσκολες συνθήκες, καθώς αρκετές φορές το μπαλάκι με τις περίεργες αναπηδήσεις του (τα... περίεργα λόγω υψομέτρου) έφερε αρκετά λάθη, όμως η Σάκκαρη ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη και έφερε την πρώτη νίκη στην ιστορία του θεσμού για την Ελλάδα.

Παρά τα διπλά λάθη είχε ένα εκπληκτικό ποσοστό κερδισμένων πόντων στο πρώτο σερβίς ωστόσο, καθώς κέρδισε τους 26 από τους 27 πόντους (96.3%) όταν η αντίπαλός της είχε μόλις 58.6% (17/29).

Η Σβιόντεκ με καλό σερβίς και τρεις λάθος επιστροφές της Σάκκαρη έκανε το 1-0. Με καλό σερβίς η Μαρία ισοφάρισε εύκολα και έκανε στη συνέχεια το μπρέικ από τα λάθη της αντιπάλου της στο σερβίς (δύο διπλά λάθη) και στο φόρχαντ.

Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της με έναν winner για το 3-1, ενώ η Σβιόντεκ μείωσε 3-2 με κερδισμένο πόντο σε λάθος της Μαρίας.

Στη συνέχεια η Σάκκαρη έσωσε διπλό μπρέικ πόιντ της αντιπάλου της και κράτησε το σερβίς της, για να κάνει το 5-2 με νέο μπρέικ έπειτα από πετυχημένο challenge σε φόρχαντ της Σβίοντεκ το οποίο ήταν οριακά εκτός πλάγιας γραμμής.

Η Σάκκαρη σέρβιρε για το σετ και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη καθώς ανάγκασε σε λάθος επιστροφή την αντίπαλό της για το 6-2, ολοκληρώνοντας το πρώτο σετ με 100% κερδισμένους πόντους σε πρώτο σερβίς!

Greece Lightning! @mariasakkari brings the power and takes the first set 6-2 against Swiatek. #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/WemvydszvT