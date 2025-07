Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσφιξε τα δόντια, όμως δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Γιάνικ Σίνερ, γνώρισε την ήττα με 3-0 κι έπειτα από έξι σερί παρουσίες, έμεινε εκτός τελικού στο Wimbledon.

Το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά την πτώση του στον προημιτελικό με τον Φλάβιο Κομπόλι, αποδείχθηκε καθοριστικό στον ημιτελικό με τον Γιάνικ Σίνερ, ο 38χρονος Σέρβος έσφιξε τα δόντια, όμως δεν απέφυγε την ήττα, ο Ιταλός επικράτησε με 6-3, 6-3, 6-4 κι έκλεισε ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό του Wimbledon.

Η μεγάλη αναμέτρηση που επιθυμούσε ο κόσμος του τένις ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Αλκαράθ για 3η διαδοχική χρονιά στον τελικό του Wimbledon, δεν βγήκε.

