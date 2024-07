Η Πάουλα Μπαντόσα νικώντας την Ντάρια Κασάτκινα με 2-1 σετ για 3η φορά στην καριέρα της θα αγωνιστεί στον 4ο γύρο στο Wimbledon.

Με τέσσερα κερδισμένα στη σειρά games στο 3ο σετ, η Πάουλα Μπαντόσα νίκησε την Ντάρια Κασάτκινα με 7-6(6), 4-6, 6-4 για την πρόκριση στον 4ο γύρο στο Wimbledon.

H 26χρονη Ισπανίδα, μετά τα πολλά προβλήματα με τον τραυματισμό στη μέση της, δείχνει να επανέρχεται δριμύτερη και για 3η φορά στην καριέρα της θα παίξει στη φάση των «16» στο Wimbledon, μετά το 2021 και το 2022.

H σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά βρέθηκε να χάνει με 4-2 από την Κασάτκινα στο 3ο σετ, όμως κατέκτησε τα τέσσερα επόμενα games, για το 6-4 και συνεχίζει την πορεία της στο τουρνουά.

Paula Badosa’s emotional reaction as she reaches her 1st Slam R4 in two years.



Her journey with injuries has been painful these last few years.



But she never stopped fighting for moments like these.



Beautiful moment for a very special player. 🥹



pic.twitter.com/8CgMJRFTMD